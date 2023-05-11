Міжнародна федерація фехтування (FIE) не допустила до участі у змаганнях олімпійських чемпіонок країни-агресора рф Софію Велику, Яну Єгорян і Софію Позднякову. Про це пропагандистському агентству ТАСС 11 травня заявив президент Федерації фехтування росії Ільгар Мамедов.

За його словами, FIE надіслала федерації список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти. У ньому не було Позднякової, Великої, Єгорян, а також Ольги Нікітіної, Каміля Ібрагімова, Веніаміна Решетнікова.

У поясненні додали, що це рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а більше пояснювати офіс FIE не уповноважений.

Зараз ми чекаємо на списки по рапірі, по шпазі, а також список лікарів, тренерів та інших фахівців. Потім проведемо загальні збори, після яких буде розуміння, що робити далі. Я не збираюся ділити збірну росії на гарних і поганих, на бажаних і небажаних.

Президент федерації заявив, що фехтувальники, які дістали допуск до змагань, не виступатимуть на них.