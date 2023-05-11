Росія поновила практиковані масові удари великими містами України. В травні рашисти 5 разів атакували Київ з повітря! Жорстких ударів зазнали Одеса, Дніпро, Черкаси. Очевидно, москва змінює тактику і, як кажуть експерти, ударів збільшує. Яку мету наслідують і чому всі їх маневри будуть марними - в матеріалі Михайла Манилюка.

Ніч на 8-ме травня. В небі над Києвом з'являються десятки ворожих дронів-камікадзе! Чути вибухи. Працюють підрозділи української протиповітряної оборони.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Тридцять п'ять іранських "Шахедів" тієї ночі летіли з Північного напрямку в бік столиці України. І всі, за повідомленням Генштабу, були знищені! Однак, уламки смертоносного залізяччя все ж накоїли біди. У Києві горіли автомобілі, житлові будинки. Є постраждалі.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку:

Трошки перелякалися, бо незвично о другій ночі такі звуки відчувати й вибухи. А так - пару людей постраждало, один з переломом - евакуювали його "швидкою".

Михайло Манилюк, кореспондент:

Наступної ночі ще одна атака. Ворог направляє в бік України крилаті ракети! "Калібр", ХА-101 та ХА-555. Вибухи лунають у Києві та області, а також на Донеччині. Більшість ракет не потрапляють у ціль - їх збивають сили української ППО!

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ:

Не усі, на жаль, лише 15 ракет знищено. Таким чином маємо 23 загалом збиті крилаті ракети в ніч на 9 травня із 25 запущених.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Чому росіяни знову повернулися до тактики масованих ударів із повітря? Військові експерти пояснюють - методи старі, цілі - інші. Якщо взимку рашисти мали намір занурити нас у темряву та холод, атакуючи переважно енергетичні підприємства та об'єкти критичної інфраструктури, то нині - шукають місця розташування військової техніки та складів із боєприпасами!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Для того, щоб знищувати ті об'єкти, які вони вважають, що необхідні для припинення підготовки для контрнаступу. Тому що всіма цими ударами вони намагаються намацати якісь слабкі місця, і там, де знаходяться резерви для майбутнього наступу.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще одна мета командування російської орди - послабити систему української протиповітряної оборони. Адже ефективність роботи нашої ППО лише зростає, а відтак зводить на нуль усі загарбницькі плани рашистів. Аби дізнатися, де стоять захисники неба над Україною, окупанти спочатку запускають дрони-розвідники чи камікадзе, а вже потім - атакують ракетами!

Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

Вони використовують різні способи, різні ракети, різні напрямки. Заходячи не тільки з Півдня або з Каспію, як вони зазвичай це робили, використовують вже й Північний напрямок, також використовують відволікаючі маневри із застосуванням С-300. Таким чином намагаючись розпорошити нашу увагу і сили ППО дезорієнтувати!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Атакують окупанти переважно вночі. Сподіваючись, що темна пора доби буде їм на руку і наші бійці протиповітряної оборони у темряві просто не помітять їхні ракети та дрони. Але наші захисники неба напоготові - і вдень, і вночі.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Мобільні групи, які озброєні кулеметами, озброєнні зенітними установками й, на жаль, у них не досить багато тепловізорів і систем нічного бачення, тому дрони неможливо засікти, практично не можливо засікти радіотехнічними засобами. Тому як правило - це візуальний контакт.

Михайло Манилюк, кореспондент:

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні, тільки уявіть, понад чотири з половиною тисячі (4750) ракет різних видів. Це вже навіть не мільйони, це мільярди доларів. До того ж таке марнотратство неабияк виснажило ворожий арсенал. Втім українські військові розуміють: не варто недооцінювати ворога.

Наталя Гуменюк, начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

За даними розвідки, ми знаємо, що запас дронів у них ще багатий, і вони використовують не тільки дрони типу "Шахед" іранського виробництва, а і ті, що свої - "Ланцети".

Михайло Манилюк, кореспондент:

До того ж навіть усупереч санкціям продовжує працювати кривавий російський оборонпром. Вже є безліч доказів того, що за тіньовими схемами росія й надалі отримує все необхідне для виробництва нового смертоносного залізяччя!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Одна з ракет, яка була збита у квітні вона була зроблена в першому кварталі 2023 року. Тому, там не такі величезні масштаби. Але 5-10 ракет в місяць, наприклад, ракет "Калібрів" вони виготовляти можуть.

Михайло Манилюк, кореспондент: