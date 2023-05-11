На початку цього місяця ППО збиває аеробалістичну ракету "Кинджал", яка в фінальному етапі падає на ціль зі швидкістю більше кілометра на секунду.

Українська ППО дійсно показує вищий пілотаж! Від наших успіхів у захопленні навіть за океаном. Видання "The Washington Post", наприклад, опублікувало сьогодні цікаві дані. У перші місяці війни Україна перехоплювала близько половини російських ракет. Зараз ця цифра наближається до 90 відсотків збитих ракет та дронів по країні, а під час атаки на Київ – навіть 100 відсотків.

Тож, протиповітряний щит - явище унікальне. Насамперед тому, що це суміш зі старих радянських систем та новітніх озброєнь, але все працює як єдина система. Далі - Руслан Смещук.

Битва за українське небо, битва Давида проти велетня Голіафа в реальності.

Це ще радянський ЗРК Куб. Цього тижня президент Чехії заявив про передачу щонайменше двох таких комплексів із запасом ракет Україні. З початком повномасштабної війни росії проти України та її розвитком - наша держава стала володарем унікальної системи протиповітряного захисту. Де застарілі комплекси поєднуються із найсучаснішою зброєю.

На початку агресії основу ППО країни складали радянські "Буки", С-300, Стріла 10, та інші застарілі, але в українських руках, ефективні комплекси.

А також портативні зенітні комплекси. Радянські "Ігли" й американські "Стінгери". Ними озброєні мобільні групи ППО.

Після того, як стало зрозуміло, що російський бліцкриг не вдався, Україні почали передавати ППО країн НАТО. Наприклад, британський малий надзвуковий комплекс "Старстрік", заточений під боротьбу із радянською військовою авіацією. Ось тут зафільмували, як "Старстрік" буквально розрізає гелікоптер Мі-28.

Починають надходити й комплекси значно більшого радіуса дії.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Від США ми отримали 4 комплекси, з них 2, навіть 3 серйозних - "Петріот", "Насамс" і "Хоук". Є ще комплекси, які дуже ефективно працюють по дронах - це "Авенджери". Отримали 2 комплекси з Німеччини: один середньої дальності, один антидроновий - "Скайнекс", який, до речі, може прикривати власне "Петріот". Очікуємо отримати "Самп-Т" з Франції.

А ще надсучасне німецьке ППО "Іріс-Т". А ще самохідні зенітні комплекси "Гепард", які чудово себе зарекомендували проти крилатих ракет та дронів. Тих же "Шахедів".

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Крім того, нам поставляють радіолокатори сучасні, а це ж очі протиповітряної оборони.

Мова йде про французькі радари "Граунд Майстер 200" - про це міністри оборони України та Франції домовилися ще на початку року. А також ізраїльскі системи від "Рада Електронікс". Всі ці системи добре "бачать" небо та дозволяють прораховувати траекторії повітряних цілей. А значить і збивати їх.

Cергій Ауслендер, ізраїльський оглядач:

В Ізраїлі сенс цієї системи - ми власне зараз спостерігаємо у прямому ефірі, коли обстрілюють південні міста та центр країни - сенс її в тому, що вона фіксує пуск, визначає напрямок загрози, куди летить ракета і місце, куди вона прилетить. І це важливо тому, що це дозволяє оголошувати тривогу лише там, у тому місті - куди вона рухається.

Визначним етапом стало отримання американських комплексів "Петріот." І ось на початку цього місяця ППО збиває аеробалістичну ракету "Кинджал", яка в фінальному етапі падає на ціль зі швидкістю більше кілометра на секунду.

Ось тут Віталій Кличко показує німецьким журналістам залишки "Кинджала". Можна бачити ураження саме бойової частини. В яблучко.

І тут перед українськими військами ППО повстає інша проблема, як ці різноманітні комплекси поєднати в єдину бойову мережу. Завдання складне, але воно виконується. Так в останньому пакеті військової допомоги США Україні - обладнання для інтеграції - йде другим пунктом.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Як зробили це, наприклад, поляки, і всі інші. Вони зробили перехідні модулі, системи, які сигнали із західніми параметрами перетворювали в сигнали зрозумілі для ексрадянських систем. Зараз в останньому пакеті американці кажуть, що вони поставлять спеціальне обладнання для створення такої інтегрованої системи ППО.

Є і ще одна можливість для підсилення української ППО

Юрій Ігнат, речник повітряних сил:

У західних виробників, як в американських, так і німецьких, є унікальна можливість випробувати своє озброєння на території України. Західні виробники теж будуть мати такий неоціненний досвід - бачити наскільки це працює, а Україна потребуватиме ще більше таких озброєнь.

Наприклад, німецький комплекс "Скайнекс". Це зенітна гармата із радарною системою, керована комп'ютером, як і більш старі "Гепарди". Ця зброя заточена під боротьбу із дронами.

Ще одним засобом боротьби з російськими ракетами й дронами - є макети. За час повномасштабної війни українські військові побудували сотні макетів ППО, на які росіяни витрачають дорогоцінні боєприпаси. Ось як це виглядає: відео зліва - ураження українських макетів. Справа - реальне ураження російських систем ППО.

За останній рік українська система ППО значно прокачалася. Але доки її можливостей, на жаль, не вистачає, щоб закрити всю країну.

Cергій Ауслендер, ізраїльський оглядач:

Коли запускають 30 цілей - це можуть бути дрони, крилаті ракети - і всі 30 буквально вражаються. Все це свідчить про те, що українська ППО суттєво посилилася. І вона може прикривати великі міста. Не все, на жаль, бо у вас величезна територія. Багато міст, багато людей - і фізично всю територію закрити неможливо.

Ситуація покращиться, якщо чи коли Україна отримає західні літаки. В концепції ППО НАТО - саме літаки тягнуть на собі значну частину роботи по прикриттю неба. А ще - з нами сила джедаїв. Головний джедай Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера із "Зоряних Війн" озвучив англійську версію програми оповіщення про повітряну небезпеку. І додав своє фірмове "Да буде з вами Сила".