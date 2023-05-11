Збройні сили України прорвали оборону російської армії біля Бахмута та Соледара. Про це повідомляють російські "воєнкори" та українські військові.

Z-блогер Євген Піддубний пише:

Наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки и так же с локальным успехом.



В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая. Будем считать, что контрнаступление противника началось.

За його словами, кілька підрозділів ЗСУ за підтримки бронегруп зуміли здійснити прориви біля Соледара та Бахмута (в районі Берхівки та Ягідного).

Під Майорськом "противник також пішов в атаку", пише пропагандист Семен Пєгов.

Под Майорском противник также пошел в атаку. Там активные боестолкновения с самого утра. Поступают сообщения от источников на передовой о локальных успехах ВСУ и на этом участке фронте. Закрепиться им еще не удалось, продвижение было относительно незначительным. Однако тревожные звоночки и здесь.

Про прорив під Бахмутом CNN також повідомив український військовий. За його словами, ЗСУ провели ефективні контратаки та завдали тяжких втрат російським військам.

Танки ЗСУ йдуть об'їзною Харкова у бік кордону з росією, повідомляє военкор "Комсомольської правди" Олександр Коц. Він вважає, що "українське командування зараз має на меті розсмикувати наші порядки на Сватівському рубежі та паралельно продавити фланги в Артемівську. Щоби посипалася вся оборонна конфігурація ЛНР".