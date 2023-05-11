Тож станом на сьогодні маємо таку ситуацію - дія угоди закінчується на наступному тижні, 18 травня, домовленості про пролонгацію немає, час домовитися ще є.

Переговори щодо пролонгації зернової угоди будуть продовжені. Це головний результат дводенних консультацій у Стамбулі. Там зустрічалися заступники міністрів оборони росії, України, Туреччини та представники ООН.

Як проходили переговори й що буде далі з угодою, термін дії якої закінчується 18 травня? Дивіться далі.

Максимум закритості, мінімум спілкування з журналістами - у такій атмосфері проходили переговори щодо продовження зернової угоди у Стамбулі. Зустріч стартувала учора по обіді й продовжилася сьогодні зранку.

Поки тривали консультації, члени офіційних делегацій - від України, росії, Туреччини та ООН - жодних коментарів не давали. Своїми прогнозами з журналістами поділився тільки міністр закордонних справ Туреччини. Він не брав участі в переговорах, але щойно повернувся із москви, де серед іншого обговорював цю тему з російським колегою. Головний дипломат Туреччини заявив: Анкара очікує пролонгації зернової угоди. Що зрозуміло - у неділю в Туреччині вибори й президенту Ердогану хотілося б записати на свій рахунок зернову перемогу.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Я думаю, ми можемо досягти результату, продовжити угоду ще як мінімум на два місяці.

У кремлі натомість оптимізм турецької сторони не підтримували. І радили дочекатися новин зі Стамбула.

Дмитрій Пєсков, речник президента росії, країни-агресора:

Було б неправильно нам з вами говорити про якісь новини, поки тривають переговори у Стамбулі. Дочекаймось якихось повідомлень звідти.

Повідомлення ясності, утім не додали. За результатами переговорів міністерство оборони Туреччини оприлюднило пресреліз і повідомило - сторони домовилися продовжити переговори.

Тож станом на сьогодні маємо таку ситуацію - дія угоди закінчується на наступному тижні, 18 травня, домовленості про пролонгацію немає, час домовитися ще є. І більше - жодних деталей.

Утім, можна припустити, що росія тягне час, вкотре шантажуючи світ масштабною продовольчою кризою. І у такий спосіб намагається виторгувати собі преференції. Серед потенційних вимог росії - підключення "Россельхозбанку" до системи SWIFT, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", зняття обмежень на страхування і доступ в порти.

Зернову угоду, нагадую, було укладено у липні минулого року в Стамбулі. Вона розблокувала експорт української агропродукції - критично важливої для багатьох країн світу з трьох українських портів: Південний, Одеса та Чорноморськ.

У листопаді - дію угоди подовжили ще на 120 днів. А у березні - через позицію росії лише на два місяці, тобто до 18 травня.

За даними ООН, за час дії зернового коридору Україна експортувала більш як 30 мільйонів тонн збіжжя. А росія увесь цей час погрожувала вийти з угоди. Спочатку через атаки ЗСУ по військових базах в окупованому Криму, потім - через санкції, які запровадив Захід. І навряд чи ця тактика зміниться навіть у разі, якщо угоду вдасться знову пролонгувати.