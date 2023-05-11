Зеленський схвалив план реформування правоохоронної системи [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку, яка торкнеться всіх правоохоронних органів та прокуратури. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні 11 травня.
Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року.
Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, - додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, - гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави.
Кожен елемент державної системи - органи правопорядку передусім - мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу.
Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури - ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті.
За словами глави держави, розроблений план передбачає максимальне забезпечення в Україні безпеки, свободи, поваги до закону та людини. Інших подробиць він не навів.
по темі
Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння
Офіційний Київ розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни з росією. Водночас Україна хоче отримати від альянсу "чіткий сигнал" про те, що країну приймуть до НАТО після завершення бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії
У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує потужні кроки у створенні трибуналу для росії
У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв