Президент України Володимир Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку, яка торкнеться всіх правоохоронних органів та прокуратури. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні 11 травня.

Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року.

Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, - додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, - гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави.

Кожен елемент державної системи - органи правопорядку передусім - мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу.

Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури - ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті.