Google представила планшет Pixel Tablet (відео) [ Редагувати ]
Компанія Google представила новий фірмовий планшет Pixel Tablet, який доповнить лінійку смартфонів Google Pixel.
11-дюймовий планшет отримав екран з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів, 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Технічно новинка повторює смартфони сімейства Google Pixel 7, оскільки у них запозичили процесор Google Tensor G2 з чипом безпеки Titan M2.
Особливістю планшета стали адаптовані під більший екран і нові характеристики програми Google, в яких використовуються технології штучного інтелекту.
Pop, lock and dock it. ⬇️— Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023
The Charging Speaker Dock— a home for #PixelTablet and so much more. pic.twitter.com/u05UlrZps9
У комплекті з гаджетом поставлятиметься док-станція Charging Speaker Dock. Аксесуар відіграє роль одночасно і додаткового динаміка, і зарядного терміналу, і підставки, при встановленні на яку активується спеціальний режим Hub Mode для управління "розумним будинком" та використання окремих програм Google.
Pixel Tablet став першим планшетом з вбудованим Chromecast, що дозволяє транслювати відео або музику з телефону на планшет, коли він знаходиться на док-станції.
Продаж нового планшета від Google розпочнеться з 20 червня. Ціна Pixel Tablet - від $499, разом із пристроєм будуть доступні й різні фірмові аксесуари, включаючи захисне скло та чохли.
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