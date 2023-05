Компанія Google представила новий фірмовий планшет Pixel Tablet, який доповнить лінійку смартфонів Google Pixel.

11-дюймовий планшет отримав екран з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів, 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Технічно новинка повторює смартфони сімейства Google Pixel 7, оскільки у них запозичили процесор Google Tensor G2 з чипом безпеки Titan M2.

Особливістю планшета стали адаптовані під більший екран і нові характеристики програми Google, в яких використовуються технології штучного інтелекту.

Pop, lock and dock it. ⬇️



The Charging Speaker Dock— a home for #PixelTablet and so much more. pic.twitter.com/u05UlrZps9