Україна збирається конфіскувати російську частку в "Запоріжсталі", одному з найбільших металургійних підприємств України. Про це оголосив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази.

Перший санкційний пакет - щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки - вона працюватиме для України й українців.