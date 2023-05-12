Зеленський оголосив про націоналізацію російської частки в "Запоріжсталі" [ Редагувати ]
Україна збирається конфіскувати російську частку в "Запоріжсталі", одному з найбільших металургійних підприємств України. Про це оголосив президент Володимир Зеленський.
Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази.
Перший санкційний пакет - щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки - вона працюватиме для України й українців.
На сайті глави держави опубліковані укази президента №275/2023 і №276/2023 про введення в дію рішення РНБО від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
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