В Запорожье для лечения больных коронавирусом развернуто 1 678 коек. Они находятся в областной инфекционной больнице, городских больницах № 1, 2, 6, 7, 9, детской больнице № 5. Беременные женщины с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него лечатся в роддоме № 4 и областном перинатальном центре.

По данным сайта системы здравоохранения Украины, в запорожских стационарах сейчас лечатся 38 беременных. Из них 17 – в роддоме № 4, и 21 – в областном перинатальном центре. Все пациентки – кислородозависимые. Спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки.

Чтобы медучреждения не столкнулись с нехваткой кислорода, им на помощь пришел социально ответственный бизнес – комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Кислород, который производит предприятие, медики роддома № 4 используют для лечения пациенток. С апреля медучреждение получило от комбината порядка 50 тонн кислорода.

Напомним, что в апреле кислород, который производит "Запорожсталь", сертифицировало Министерство здравоохранения Украины. С тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины. Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь. За месяц больницы получили от предприятия 1 200 тонн кислорода.

С начала ноября "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода. В частности, в ноябре кислород "Запорожстали" получили городские больницы Запорожья № 1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом № 4. Поставляли кислород и в медучреждения области – Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака. Активно используют кислород комбината больницы других областей Украины.

В частности, в ноябре его получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница им. Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница № 7, больница № 4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница.

Напомним, что в 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом Шахтер и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова с этой целью было выделено около 500 млн гривен в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это самый большой вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Более 500 медучреждений по всей стране получили около тысячи единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ.

С начала пандемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине более 100 млн гривен. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты для медиков. Все это распределялось в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн гривен было выделено на материальную поддержку 31 семье медиков, умерших в результате COVID-19