У Луганську пролунали два потужні вибухи, над містом здіймаються хмари чорного диму (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Луганську пролунало одразу два потужні вибухи, над містом височіють клуби диму.
Повідомляється, що один з прильотів був по заводу "Поліпак" ("Машинобудівний завод 100"), де розквартировані російські військовослужбовці. Ще один удар припав по нафтосховищу.
Очевидці надсилають відео пожежі на місці прильоту у Луганську. Все охоплене вогнем, стовп диму височіє на сотні метрів. Про постраждалих наразі не повідомлялося.
Сьогодні у "лнр" святкують так званий "День республіки". У момент прильоту заступник голови ради федерації Анатолій Турчак і ватажок "лнр" Леонід Пасічник покладали квіти до пам'ятника захисникам Донбасу в Луганську.
"Столиця "лнр" перебуває у недосяжності для вогню ракетних установок HIMARS, отже, скоріш за все, був удар балістичними чи крилатими ракетами.
Військові оглядачі вважають, що ЗСУ могли випробували британські далекобійні ракети Storm Shadow.
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