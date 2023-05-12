В окупованому Луганську пролунало одразу два потужні вибухи, над містом височіють клуби диму.

Повідомляється, що один з прильотів був по заводу "Поліпак" ("Машинобудівний завод 100"), де розквартировані російські військовослужбовці. Ще один удар припав по нафтосховищу.

Очевидці надсилають відео пожежі на місці прильоту у Луганську. Все охоплене вогнем, стовп диму височіє на сотні метрів. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Сьогодні у "лнр" святкують так званий "День республіки". У момент прильоту заступник голови ради федерації Анатолій Турчак і ватажок "лнр" Леонід Пасічник покладали квіти до пам'ятника захисникам Донбасу в Луганську.

"Столиця "лнр" перебуває у недосяжності для вогню ракетних установок HIMARS, отже, скоріш за все, був удар балістичними чи крилатими ракетами.

Військові оглядачі вважають, що ЗСУ могли випробували британські далекобійні ракети Storm Shadow.