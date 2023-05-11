Велика Британія передала Україні кілька далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з радіусом дії понад 250 км. Про це повідомив CNN з посиланням на свої джерела.

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес підтвердив 11 травня у Палаті громад британського парламенту, що Лондон передав Києву крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.

Я не називатиму точну кількість [переданих ракет] з причин оперативного характеру. Однак це достатня кількість для того, щоб на даному етапі задовольнити потреби України в даному виді озброєнь. Ми триматимемо це питання під контролем, щоб гарантувати, що зробимо свій внесок у ситуацію... Використання ракет Storm Shadow дозволить Україні відкинути російські сили з суверенної території України.

Дальність ракет Storm Shadow, які передаються Києву, становить 250-300 км. Це відповідає характеристикам експортного варіанту Storm Shadow. При цьому максимальна дальність поразки цих ракет може досягати 560 км.

Літак з ракетами Storm Shadow

Британія погодилася поставити Україні ці ракети за умови, що ЗСУ не використовуватимуть їх для ударів по об'єктах на території росії. При цьому CNN зазначає, що британська влада неодноразово заявляла, що вважає Крим українською територією, яку незаконно анексувала росія.

На думку військових аналітиків, ракети Storm Shadow "змінять правила гри" і дадуть Україні ті можливості, про які Київ просив практично від початку повномасштабної війни. Раніше українська влада домагалася постачання американських далекобійних ракет ATACMS.

Storm Shadow

Нині найдалекосяжнішою зброєю, яку Україна отримала від західних союзників, вважаються реактивні системи залпового вогню HIMARS зі снарядами GLSDB, дальність яких становить до 150 км.