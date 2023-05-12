Вранці 12 травня в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області невідомі висадили у повітря чергового колаборанта.

Про таку подію повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на Слідчий Комітет рф.

Зазначається, що замах було скоєно на так званого "виконувача обов'язки заступника міністра будівництва Запорізької області".

Повідомляється, що у результаті вибуху у місті він отримав травми. Колаборанта шпиталізували.

Як уточнив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram, близько 7.00 ранку у центрі міста пролунав сильний вибух. Згодом окупанти повідомили, що нібито у сміттєвому баку на вул. Шмідт працював саморобний вибуховий пристрій.

При цьому окупанти запевняли, що ніхто не постраждав, але пошкодився транспорт, що стояв поруч, та вилетіли шибки в одному з будинків.

"Нині з'ясовуються подробиці події", додав Федоров.

Як інформують деякі пабліки, вибухівку заклали у сміттєву урну поблизу однієї із багатоповерхівок. Вона спрацювала, коли "посадовець" виходив із під'їзду. Також публікують фото.