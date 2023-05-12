Зеленський підписав новий пакет санкцій: хто у списку [ Редагувати ]
Сьогодні, 12 травня, президент України Володимир Зеленський наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні.
"Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів", - повідомив Зеленський.
За його словами, під контролем цих компаній іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства.
Президент додав, що санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.
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