За свою працю учасники суспільно корисних робіт отримують зарплату не менше мінімальної.

Понад 137 тисяч українців зараз шукають роботу. І ця цифра - лише ті, хто стоїть на обліку у державній службі зайнятості... Найбільше шансів знайти вакансію мають слюсарі, водії, кухарі, охоронці та медсестри.

Кому вже пощастило знайти роботу і на що звертають увагу кандидати при працевлаштуванні. Про це - на прикладі Запоріжжя - розкаже Інна Гогой.

Кар'єрна радниця Інна ще тільки облаштовується на своєму робочому місці. У Запорізькому центрі зайнятості вона працює лише тиждень. Каже, роботу шукала більше двох місяців. Розсилала резюме самостійно та ходила на співбесіди за направленням від служби зайнятості.

Інна Лобанова, кар'єрна радниця Запорізької філії обласного центру зайнятості:

Мені запропонували відвідати семінари інформаційні, ярмарки вакансій також я відвідувала. Мені було трошки важко самої з чогось почати, тому я звернулась до центру зайнятості і мене вже почали направляти допомагати мені.

Зараз Інна проходить навчання та незабаром сама допомагатиме іншим знайти роботу.

Інна Лобанова, кар'єрна радниця Запорізької філії обласного центру зайнятості:

Людина повинна мати якийсь досвід, якесь бажання працювати, треба допомагати робити те, що людині задоволення принесе, все ж таки часи важкі, треба допомагати одне одному.

Запоріжці, які приходять до центру, кажуть - передусім звертають увагу на зарплату, умови праці та колектив. Наразі в місті найбільший попит на робітничі професії. Потрібні медсестри та продавці. Цьогоріч роботу вже знайшли понад сімсот людей. З них більше як півтори сотні - переселенці.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

На третину знизилась кількість вакансій і відповідно кількість роботодавців, навантаження на одну вакансію складає 45 осіб. Ситуація на ринку складна, але вона керована, вона стабільна і вона регулюється всіми тими активними формами роботи, які сьогодні використовує служба зайнятості.

Серед чинних програм, зокрема, компенсація витрат за працевлаштування переселенців, учасників бойових дій, людей з інвалідністю або осіб, яким залишилось 5 років до пенсії. Тим, хто шукає роботу також пропонують скористатися ваучером на освіту або взяти мікрогрант і відкрити власну справу.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

Мікрогранти, які складають від 50 тисяч до 250 за певних умов, щоб отримати 250 тисяч перша умова - це треба працевлаштувати 2 осіб.

Людям, як поки не знайшли своє місце, центр зайнятості пропонує долучитися до суспільно корисних робіт. Таким правом скористалася і Наталія. Вона вже кілька днів працює у Широківській сільраді. Наводить лад та красу на місцевих клумбах.

Наталія, жителька Запоріжжя:

Сподобалося, як колектив дуже гарний, це для мене дуже важливо. Також подобається працювати на свіжому повітрі, це загартовує і дух.

За свою працю учасники суспільно корисних робіт отримують зарплату не менше мінімальної. У Широківській громаді кажуть, у такому форматі у центрі зайнятості співпрацюють не вперше.

Лариса Головань, керуюча справами Широківської сільради:

Вдалося в першому кварталі цього року створити додаткових робочих місць 50 для організації суспільно корисних робіт і звичайно, прийняти працівників на ці роботи і вже на 2-й квартал нами підписано договір і прийнято на роботу 80 таких осіб.

У сільраді кажуть, є приклади, коли таким чином людина лишалася на постійне місце роботи. Нині до цієї програми по Запоріжжю залучено чотири сотні людей. Договори укладено з десятком громад області.