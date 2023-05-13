Деокуповані Макіївка, Стельмахівка та Білогорівка потрапили під вогонь ворога на Сватівському напрямку. Окупанти гатять по хатах селян. Місцеві вже були в окупації і їх противник планує "визволити" вже вдруге. На тимчасово окупованих територіях через велику кількість поранених військових рф, загарбники змушують лікарів працювати у кілька змін. Тим часом нова бавовна завітала в окупований Луганськ - на підприємстві "Поліпак", де окупанти зберігали зброю та техніку - вибухає. Тривають бої на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямку. Про ще одну добу війни на східному фронті - Євген Соломін.

В окупованій Алмазній та Золотому-1 - несподівано почала самонищитися ворожа техніка. Дістав свою частину бавовни і окупований Луганськ.

Тут так "відзначали" день терористичної організації "лнр", що палала й нафтобаза. Місцеві повідомляють, що вибухнуло якраз в пункті постачання та на рембазі російських військ, які вони облаштували в ангарах непрацюючого підприємства.

Це відео штурмового загону "Едельвейс". Окупант від безвиході здається у полон. Він у цих окопах лишився один серед живих. Решта або втекли, або пішли на концерт кобзона.

Бахмутський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. "Снарядного голоду", про який рашисти волали, тут не відчувається. Гатять з усього арсеналу і безперестанно.

У районі Богданівки та селища Хромове нашим бійцям вдалося відкинути росіян. Окупанти з 9-го мотострілецького полку втекли з лісосмуги та укріпрайонів, тим самим відкривши ЗСУ дорогу Часів Яр-Бахмут. Авдіївка теж стоїть та відбиває всі атаки окупантів.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації:

Авдіївка підконтрольна Україні, так було, так є і так буде. Ситуація важка, складна, але Збройні сили тримають позиції навколо Авдіївки. Всі атаки закінчуються нічим.

У Словʼянську поліція документувала наслідки обстрілу міста ракетами С-300. Росіяни влучили в приватний сектор. Прильоти тут фіксувалися зранку. Вибухів було два. Старша жінка померла в лікарні. Вона пережила нацистів, а рашисти ж її убили.

Марія Корча, слідчий Краматорського районного відділу поліції:

Біля 10 будинків було пошкоджено. Також пошкоджено 2 багатоповерхових будинка.

Черговий нічний ракетний удар росіян і по Краматорську та його околицях.

У нас пострадал дом. Его поосмотрели - он восстановлению не подлежит. Нам жить негде.

Зазнала обстрілів і Костянтинівка. Окупанти відкрили вогонь вдень. Відомо про одну поранену жінку. Під обстрілами було і Курахове. Влучання - так само в "стратегічний обʼєкт" - центр соціальної підтримки. Він не працював з початку війни. У Хромовому залишалася єдина сім'я з дитиною.

Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо. Та, ризикуючи життям, евакуаційні екіпажі все ж вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та шістьох дорослих.