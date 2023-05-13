Триста переселенців прихистила Лип'янська громада на Черкащині [ Редагувати ]
Триста переселенців прихистила Лип'янська громада на Черкащині. І це при тому, що в ОТГ менше 3 тисяч мешканців. Для вимушено переміщених українців облаштували гуртожиток у старій лікарні та знайшли хати у селах. Як допомагають тим, хто лишився без власного дому через напад росіян, далі у сюжеті.
Ця старенька хата стала прихистком для Світлани, її доньки та трьох онуків. Родина виїхала з Часового Яру.
Світлана Пономаренко, вимушена переселенка:
Тут скільки ніхто не живе, бабулька жила, нам дали, треба теж содєржать в чистоті, в порядку.
Юлія тримає на руках найменшу доньку - Емілію. Коли почалася повномасштабна війна, їй було 5 місяців.
Юлія Клименко, вимушена переселенка:
Все частіше почало прилітати і дитина почала боятися, і старші почали боятися, старша Таїсія та зовсім геть перестала спати, вже стало невиносімо.
Хатину надала переселенцям пані Лариса, бо співчуває людському горю.
Лариса Кикоть, власниця будинку:
Я побачила як мої діти тікали за кордон, невістка з внучкою втікала, дочка з сином втікла влітку, чоловіка забрали, воює, а ми залилишилися втрьох, син дочка і я, хай живуть.
Лип'янська громада - одна і тих, що прийняла найбільше переселенців на Черкащині. Частина мешкає у порожніх хатах, для решти відремонтували стару лікарню. Пенсіонер Сергій приїхав з Бахмуту. До останнього не хотів полишати дім.
Марина відповідає у гуртожитку за харчування. Рік війни жінка залишалася під Бахмутом, але місяць тому в її дім влучила ракета.
Марина Чобліна, вимушена переселенка:
Вовремя ушли в подвал, этот самый, якраз 21 марта попала ракета. Додому хочеться, а їхать туда нєкуда, в той дом, де жили - попала ракета, ні криши нема, ні половини стени немає.
Житло та харчування переселенцям надають безкоштовно, а от із роботою у громаді негусто.
Аліна Масляна, фахівець з соціальної роботи Лип'янської сільської ради:
Є люди, які шукають, стараються допомогти місцевому населенню город посадить, доглянути за будинком.
Тож, хто хоче працювати, знаходить підробітки. Або планує переїзд до більших населених пунктів регіону.
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