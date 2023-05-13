Британські далекобійні ракети Storm Shadow - офіційно на озброєнні української армії: чому їх називають вбивцями бункерів [ Редагувати ]
Військові об'єкти окупантів...знесе штормом! Адже британські далекобійні ракети Storm Shadow вже офіційно на озброєнні української армії.
Чому їх називають вбивцями бункерів й проривачами ППО? Чи зможе"шторм" знести Кримський міст? І як британські ракети допоможуть українській армії відвоювати власні території - дивіться у сюжеті Ярини Марків.
Невелика й тиха, маловисотна й маневренна, здатна прорвати ППО й влучає точно в ціль. Найбільш далекобійна зброя, яку Україна отримала від партнерів - ракети Storm Shadow.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації:
Storm Shadow - це британська далекобійна високоточна ракета повітря - земля. Яка призначена для ураження особливо важливих цілей. Ця ракета була розроблена французьким концерном MSOW наприкінці 90-их. З 2003р. ця ракета знаходиться на озброєнні ряду країн Європи Азії та Африки.
Ракета Storm - невелика, довжиною у 5 метрів. Розмах крил - 3 метри. Вага - 1300 - кілограмів, з них 450 - маса бойової частини - вдвічі більша, ніж у американської ATACMS. Висота польоту - 30-40 м. Дальність ураження цілей - від 250 до півтисячі кілометрів.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації:
Якщо ми її отримаємо і будемо застосовувати, то навіть стріляючи з глибини нашої території приблизно так на 100 кілометрів в глибині нашої території - ми зможемо повністю покривати тимчасово окуповану територію. А якщо трішечки наблизимося до лінії бойового зіткнення, то фактично дістаємо практично всі російські бази в Криму.
В ракети Storm Shadow тандемна боєголовка - має пробивний заряд (лідерний) та основний. Відтак призначена для ураження високозахищених об'єтів - бункерів та укріпленого бетону. А ще - здатна атакувати мости.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації:
Лідерний заряд пробиває дірку в стіні бункера, в якій потім влітає основний заряд - ну це там кілограм 300 з гаком. І вибухає вже всередині. Ця ракета здатна уразити не лише прольоти мосту, а й основи мосту опори мосту.
Й усього однієї ракети "шторм" достатньо для унеможливлення руху по серйозному мосту - наприклад, Керченському, а відтак і порушення ворожої логістики, кажуть експерти. А ще ракета Storm - маловисотна й маневренна. Мала висота, для розуміння, по термінології НАТО - це 60 метрів, а в шторм може летіти вдвічі нижче, враховувати рельєф місцевості, опускатись до ярів та оминати перешкоди. Тому її важко перехопити засобам протиповітряної оборони.
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт:
Вона летить 700-800 км. Тобто дозвукова швидкість, але вона може летіти 5 - 10 м над поверхнею землі, над поверхнею води. І маневрувати, робити рухи вліво-вправо, верх-вниз, змінювати швидкість. Тому тим засобам російським ппо, які в них зараз є на озброєнні, вони можуть побачити, вони можуть її перехопити, але не з такою імовірністю як це роблять наші засоби ППО.
У далекобійної ракети "Шторм" - найсучасніша система навігації. Під час польоту вона летить і сканує під собою поверхню і співставляє отримане зображення й координати із тими, які закладені в її памʼять ще на землі. "Шторм" не підвладний вітру: супутникова система навігації повертає ракету на правильну траєкторію, не піддаючи впливу погодніх умов. А завдяки телевізійній системі самонаведення - спеціальному обєктиву - на кінцевому етапі ракета знову сканує й звіряє місцевість під собою - й вражає в ціль.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації:
Коли вже прилітає там на кілометр від цілі, вона робить гірку і в носовій частині маючи інфрачервону камеру,вона взагалі фотографує ціль і порівнює з програмою. Ракета є настільки точною, що якщо їй скажуть влучити наприклад там у п'яте вікно на 3-му поверсі чи на 4-му поверсі, то ця ракета влучить саме в це вікно, яке записано в неї в програмі.
Завдяки автономності ракету не потрібно адаптувати під авіасудна нашої армії, кажуть експерти. Запускати "шторм" ЗСУ зможуть із будь-яких літаків, навіть транспортних.
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт:
Що ми будемо вражати? Звісно це буде, по-перше, це будуть склади, до яких ми поки що не могли до стріляти нашими ракетами потужними. По-друге, це залізно-дорожні вузли, для того, щоб унеможливлювати ротацію військ російської федерації, ну і нафтові бази, що дуже важливо - вони постійно горять і це може привести до того, що в росіян просто не буде пального для того, щоб заправляти їхню техніку.
Й вони вдаватимуться до "жестів доброї волі". А ще, сподіваються експерти, з отриманням Україної далекобійних "штормів" - скресне крига щодо поставки західними партнерами нашому війську й інших видів зброю..
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