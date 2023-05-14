росіяни поцілили ударними дронами по об'єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині: які наслідки [ Редагувати ]
Тридцять мирних жителів зазнали поранень, а потужність вибухових хвиль була такою, що зірвала тисячі вікон, дверей та дахів в оселях та адмінбудівлях.
Напередодні росіяни поцілили ударними дронами по об'єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині. Як українці там оговтуються після чергової атаки - бачили наші журналісти.
Хмельниччину ворог атакував, як зажди, підступно - вночі. Руйнування від цього удару в області стали найбільшими, від початку війни.
Леонід Старий, власник крамниці:
Воно ж десятки тисяч стоїть. В магазині побило в магазині. Магазин я не відкривав. Не хтів лізти. Вікна повиривало, штори порвало.
У цьому селі не залишилося жодної цілої хати. Побита черепиця, вибиті вікна та двері. Майно теж потрощене. У хаті пана Леоніда мало не впала стіна.
Леонід Старий, власник крамниці:
Вирвало стіну, падає тут. Ще чуть не впала. А ви були в хаті? А я тамо сидів біля дерева. Бо пару раз мене волною тою кидало.
Неля, мешканка пошкодженого будинку:
У веранді в нас немає вікон, великі всі повилітали. На криші вилетіло вікно, в хаті тоже ще одне вікно вилетіло.
На ранок після атаки дронами люди масово виїджають із рідних домівок - подалі від вибухів. Хто шкільними автобусами, а хто на мотоблоці. Пані Галина їде зі сльозами і кляне кремлівського диктатора.
Галина Ковадь, жителька села:
А шоб йому голову так розкололо, як він наробив такої біди.
Оксана Совінська, староста села:
Дуже багато людей виїхали самостійно своїм транспортом. Але є люди, які не забезпечені транспортом. Тому зараз є 3 автобуси в селі. Евакуюють всіх, хто має бажання: дітей, старих людей. Для тих, хто лежачий, є швидка допомога одна-друга, з ношами. Їх евакуюють в районну лікарню.
Понад три десятки постраждалих із 23 громад звернулися по медичну допомогу. Людей похилого віку приймає місцева райлікарня.
Володимир Созанський, медичний директор районної лікарні:
Забезпечимо харчуванням, при потребі - лікуванням..Все за кошти лікарні. Тут немає ніяких питань.
У пані Надії серйозна травма голови. На жінку впала вибита віконна рама.
Надія, постраждала:
Не можна розказати, тільки бачити треба. Все в хаті полетіло, абсолютно всьо. Вікна такі…
Понад 2 тисячі заявок на відновлення пошкоджених осель лише за добу прийняли від мешканців області. Вчора тут закривали плівкою вікна. Нині - ріжуть і склять. Кошти на відновлення використовують із резервних фондів тергромад, допомагають і іноземні спонсори. А ще - розраховують на державну програму Є-відновлення.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:
За цією програмою буде компенсовано всім власникам домоволодінь всі витрати, які вони понесуть на відновлення чи-то вікон, чи-то дверей, чи-то іншого майна. І для цього працюють комісії.
В області працюють десятки ремонтних бригад, та й самі мешканці згуртувалися і допомагають один одному. І не приховують своєї люті.
- Дай боже їм в сто раз більше горя, чим в нас в країні.
- Це нелюди, нелюди, які бʼють по дітям, по старим. Їм нема для них оправдання. Їм тільки горіти в пеклі.
Цієї ночі рашисти вкотре намагалися поцілити по області, проте українські сили повітряної оборони зруйнували плани агресорів
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