В окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи (фото, відео) [ Редагувати ]
Зранку у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи.
В місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі автовокзалу Луганську. Повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибухи зранку пролунали і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.
"В Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ.
Русня, що з обличчям?" - написав він.
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про серію вибухів у Токмаку.
"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "трєвожно". У поки що окупованому місті серія вибухів. А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав він у Telegram.
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