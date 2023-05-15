Фото: в окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи 15 травня

Зранку у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи.

В місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі автовокзалу Луганську. Повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибухи зранку пролунали і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

"В Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ.

Русня, що з обличчям?" - написав він.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про серію вибухів у Токмаку.

"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "трєвожно". У поки що окупованому місті серія вибухів. А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав він у Telegram.