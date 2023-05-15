Британія розпочне навчання українських пілотів для застосування F16 - Ріші Сунак [ Редагувати ]
У понеділок, 15 травня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку.
За його словами, буде залучено програму британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.
Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії по роботі з іншими країнами з надання винищувачів F16 - кращих для України винищувачів.
по темі
Ця поїздка стане частиною його турне
У понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком під час свого візиту до країни
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Це має статися сьогодні, 15 травня
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішня зустріч із Володимиром Зеленським припадає на "вирішальний момент у опорі України", і союзники країни "не повинні їх підвести"
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона 15 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком