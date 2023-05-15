У понеділок, 15 травня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку.

За його словами, буде залучено програму британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.