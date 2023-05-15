Станом на понеділок, 15 травня, ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною, але українським військовим вдалось просунутись у районі Бахмуту. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Окупанти зосереджують свої сили на чотирьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

При цьому українські захисники вже кілька днів просуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають важкі бої.

Окупанти також продовжують наземні атаки у районі Куп’янська в Луганській області.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає, загарбники продовжують бити по українських позиціях.