Що відбувається на фронті 15 травня: актуальна карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 15 травня, ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною, але українським військовим вдалось просунутись у районі Бахмуту. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Окупанти зосереджують свої сили на чотирьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
При цьому українські захисники вже кілька днів просуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають важкі бої.
Окупанти також продовжують наземні атаки у районі Куп’янська в Луганській області.
Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає, загарбники продовжують бити по українських позиціях.
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