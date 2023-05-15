Чи відправлятиме Британія винищувачі в Україну: у Сунака дали відповідь [ Редагувати ]
Речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака сказав, що Британія не планує надсилати винищувачі Typhoon в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16. Про це повідомляє The Guardian.
Відповідаючи на запитання, чи відправлятиме Велика Британія винищувачі в Україну, він сказав:
Нема планів цього робити. Українці прийняли рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що RAF (Королівські військово-повітряні сили, Royal Air Force, - ред.) їх не використовує.
по темі
Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram фотографію літака Су-25 з американськими некеровані авіаційними ракетами класу "повітря-земля" Zuni
Україна не відновить польоти цивільної авіації, доки не буде на 100% безпечно, а це може статися лише через кілька тижнів після закінчення війни. Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова
У понеділок, 15 травня, у центрі Луганська пролунав вибух
Станом на понеділок, 15 травня, ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною