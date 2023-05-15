Речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака сказав, що Британія не планує надсилати винищувачі Typhoon в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи відправлятиме Велика Британія винищувачі в Україну, він сказав: