Вибори в Туреччині закінчились: стало відомо, чи буде другий тур [ Редагувати ]
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У Туреччині підрахували усі бюлетені на виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тож у країні відбудеться другий тур 28 травня.
Про це повідомляє CNN Turk.
Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер зазначив, що було підраховано 100% бюлетенів.
Згідно з попередніми результатами, чинний глави держави Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Сінан Оган набрав 5,17%, а Мухаррем Інсе - 0,44%.
Єнер зазначив, що у Туреччині вперше пройде другий тур виборів. 28 травня люди вирішать, хто стане наступним президентом - Ердоган чи Киличдароглу.
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У неділю, 14 травня, відбуваються вибори в Туреччині
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
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У Туреччині розпочався підрахунок голосів, які віддали мешканці країни на сьогоднішніх виборах
Це питання уже завтра може отримати попередню відповідь, адже в неділю в країні пройдуть загальні вибори, тобто громадяни водночас обиратимуть і президента, і парламент. Тож чи завершиться ера Ердогана, котрий керував країною два десятки років?