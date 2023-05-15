"Повертаємося з новими оборонними пакетами": Зеленський прозвітував про закордонні візити (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається після візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 15 травня.
Три довгих дні, - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - значно сильнішими.
Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки.
Італія - хороші переговори з Джорджею, пані Премʼєр-міністром. Зустріч із понтифіком, доволі обнадійлива. Зустріч із Президентом Італії.
Німеччина - пан Президент Штайнмаєр, зустріч із паном канцлером Олафом Шольцом - особливо змістовно для нашої оборони.
Франція - зустріч із паном Президентом Макроном, тривалі, корисні переговори. Є новий військовий пакет. Потужний. Є нові політичні домовленості.
Велика Британія - зустріч із Ріші, паном Премʼєр-міністром Сунаком. Оборона й дуже важливе британське лідерство у військових коаліціях.
Перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції: перед G7, самітом у Вільнюсі.
На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий.
Зеленський подякував Німеччині за найбільший оборонний пакет - 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО "Айріс" різних модифікацій, ракети до них - багато, гармати, снаряди, бронетехніка.
Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково - є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист.
Франції - за додаткову техніку та бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів.
Британії - за домовленість про навчання наших пілотів.
Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія - так, Польща - так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність.
Зеленський підсумував, що "головні результати за ці дні - нова зброя для України, шана до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою".
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