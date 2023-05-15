Франція готова розпочати навчання українських пілотів просто зараз. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1.

Ми відкриті для навчання пілотів. Разом з деякими іншими європейськими країнами, які висловили готовність. Зі США ще ведуться переговори. Навчання може розпочатися вже зараз.

Макрон не став відповідати на запитання, чи постачатиме Франція літаки Україні. Він наголосив, що наразі про це не йдеться.

Ні, я не говорив про літаки. Я говорив про підготовку пілотів. Це все теоретичні дебати. Поки що ми домовилися з низкою європейських країн про необхідність розпочати навчання...

Французький лідер не навів деталі переговорів 14 травня з президентом України Володимиром Зеленським, констатувавши, що Франція "вирішила поставити нову партію боєприпасів".

Також Париж, за словами Макрона, планує спільно з Києвом "будувати на сході України елементи для навчання українських військових".

Макрон наголосив, що стратегія Франції - допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент, "щоб вона могла повернути всіх за стіл переговорів на обраних нею умовах і створити для себе міцний мир".

Наразі лише Велика Британія погодилась влітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над передачею Україні винищувачів F-16.