Тепер ця машина, якою рашисти приїхали з війною на українську землю, жене їх самих якнайдалі звідси.

Колісні танки та бронетранспортери може поставити Україні Франція. Більше важкої зброї - Сполучені Штати Америки. Офіційний Берлін, за повідомленням німецьких ЗМІ, планує надати Україні найбільший пакет військової допомоги з початку війни. Це лише кілька повідомлень останніх днів - Україну підтримують десятки держав-партнерок.

Втім наші захисники не гребують і давно перевіреними зразками. Як працюють на передовій трофейні танки Т-72 - дивіться в сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Цей танк ззовні майже як новий.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Прийшов після капітального ремонту, з ремонтного заводу. Ми його зараз приймаємо, обкатуємо, налаштовуємо, робимо під себе, щоб він був прям ідеальний.

Перед виїздом механік-водій ретельно оглядає бойову машину.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Я вже перевірив масла, води, рідини, щоб все було по нормі, ніде не текло. Так, я все одно оглядаю і перевіряю, тим більше якщо я пару днів не виїжджаю, то я маю більше часу оглянути більш детально машину.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

Разом з танкістами їдемо перевіряти систему керування вогнем танку, після чого як все буде в нормі, і командир дасть добро, танк буде здійснювати тренувальні постріли.

Працюватимемо по мішенях бронебійним снарядом. Хлопці пояснюють: лише в умовах стрільб можна оцінити роботу всіх систем танка.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

Екіпаж перевірив систему керування - все в нормі, і танк готовий здійснювати тренувальні постріли.

Тренувальні стрільби показали: всі системи машини - в нормі. Екіпаж готовий будь-якої миті рушити на виконання бойових завдань.

А цей Т-72 "Урал" з'явився в наших захисників ще після осіннього контрнаступу Збройних сил України. Відходячи, росіяни просто кидали свою техніку.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Піхота повідомила, хлопці є для вас, як то кажуть, трофей, ми спитали, що за трофей, він каже: танк російський, схожий на 72, комбат допоміг забрати цей танк, забрали, обслужили, з грудня місяця він воює.

Танк потребував мінімального ремонту, розповідають військові. У бою - жодного разу не підвів.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Може років 20-30 йому. Модернізація пройшла недавно, тому що видно по щітках панелі, що не затерта електроніка, нова, приблизно десь 2017 рік. Мені подобається, що все фіксується тут: кілометраж, тахометр, все паливо. Звичайно, недоробки є, але найголовніше тут хороший та міцний двигун, дуже швидко їде, мало шуму, мало диму - нормальна машина.

Тепер ця машина, якою рашисти приїхали з війною на українську землю, жене їх самих якнайдалі звідси.