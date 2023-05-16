ЗСУ на передовій працюють на трофейних танках Т-72 [ Редагувати ]
Колісні танки та бронетранспортери може поставити Україні Франція. Більше важкої зброї - Сполучені Штати Америки. Офіційний Берлін, за повідомленням німецьких ЗМІ, планує надати Україні найбільший пакет військової допомоги з початку війни. Це лише кілька повідомлень останніх днів - Україну підтримують десятки держав-партнерок.
Втім наші захисники не гребують і давно перевіреними зразками. Як працюють на передовій трофейні танки Т-72 - дивіться в сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Цей танк ззовні майже як новий.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Прийшов після капітального ремонту, з ремонтного заводу. Ми його зараз приймаємо, обкатуємо, налаштовуємо, робимо під себе, щоб він був прям ідеальний.
Перед виїздом механік-водій ретельно оглядає бойову машину.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Я вже перевірив масла, води, рідини, щоб все було по нормі, ніде не текло. Так, я все одно оглядаю і перевіряю, тим більше якщо я пару днів не виїжджаю, то я маю більше часу оглянути більш детально машину.
Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:
Разом з танкістами їдемо перевіряти систему керування вогнем танку, після чого як все буде в нормі, і командир дасть добро, танк буде здійснювати тренувальні постріли.
Працюватимемо по мішенях бронебійним снарядом. Хлопці пояснюють: лише в умовах стрільб можна оцінити роботу всіх систем танка.
Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:
Екіпаж перевірив систему керування - все в нормі, і танк готовий здійснювати тренувальні постріли.
Тренувальні стрільби показали: всі системи машини - в нормі. Екіпаж готовий будь-якої миті рушити на виконання бойових завдань.
А цей Т-72 "Урал" з'явився в наших захисників ще після осіннього контрнаступу Збройних сил України. Відходячи, росіяни просто кидали свою техніку.
Павло, військовослужбовець Збройних сил України:
Піхота повідомила, хлопці є для вас, як то кажуть, трофей, ми спитали, що за трофей, він каже: танк російський, схожий на 72, комбат допоміг забрати цей танк, забрали, обслужили, з грудня місяця він воює.
Танк потребував мінімального ремонту, розповідають військові. У бою - жодного разу не підвів.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Може років 20-30 йому. Модернізація пройшла недавно, тому що видно по щітках панелі, що не затерта електроніка, нова, приблизно десь 2017 рік. Мені подобається, що все фіксується тут: кілометраж, тахометр, все паливо. Звичайно, недоробки є, але найголовніше тут хороший та міцний двигун, дуже швидко їде, мало шуму, мало диму - нормальна машина.
Тепер ця машина, якою рашисти приїхали з війною на українську землю, жене їх самих якнайдалі звідси.
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