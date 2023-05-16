Розробив гру азербайджанський журналіст Ровшан Аскеров, гравець інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?", якому тепер вʼїзд до росії заборонений.

Зібрати кошти на відбудову Гостомеля в рамках програми United 24 - з такою метою зустрілися дипломати та бізнес у Брюсселі. Там спеціально для цього організували інтелектуальну гру. Які пожертви робили учасники - розкаже Олена Абрамович.

Брюссель, у конференц-залі готелю в центрі міста збираються друзі України. Посли Нідерландів, Великої Британії, Польщі, дипломати з Литви, Німеччини, Японії, Болгарії й навіть Угорщини. А також європейські високопосадовці, які працювали в Україні. Попереду у них - інтелектуальна гра, у якій доведеться відповідати на запитання про Україну та Бельгію.

Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні:

Нам дуже пощастило - ми з дружиною жили в Україні 4 з половиною роки. До того ж вона бельгійка, то ж зможемо покрити усі питання. Та й колег з України, які працюють в Європейському інвестиційному банку тут чимало. І таким чином ми хочемо виразити свою солідарність з Україною - дуже важливо зробити це саме зараз.

Хюг Мінгареллі, ексглава представництва ЄС в Україні:

Для нас це нагода ще раз продемонструвати нашу солідарність з народом України. Ми знаємо, що українці страждають уже понад 14 місяців. Я сподіваюсь, що вони на правильному шляху і дуже скоро виграють, заберуть назад свої території та приєднаються до Євросоюзу.

Учасників ділять на команди, кожна з яких має назву обласного центру в Україні. Перед початком гри гостям пояснюють - кошти збирають на відбудову Гостомеля, який одним з перших прийняв на себе удар під час нападу росіян. А тоді починається гра - із простих питань про національні кольори України чи назву вулиці, яка змусила іноземну журналістку думати, що українці великі шанувальники футболу.

У якому році Україна вперше виграла Євробачення, коли незалежність Бельгії визнали Нідерланди - питань десятки.

Найглибша станція метро у світі розташована в Києві. І вона називається "Арсенальна" правда чи неправда?

Що далі йде гра, то складніші запитання. Вони зачіпають історію і Бельгії, і України, а часом спільні бельго-українські події, як от будівництво першого трамвайного маршруту в Одесі, яке здійснили бельгійці. На кожну відповідь команди мають обмежений час.

Одне з питань у якості сюрпризу зачитує з екрана у записі міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Олексій Рєзніков, міністр оборони України:

На церемонії відкриття турніру "Камінь, ножиці, папір" один із гравців використав жест із двох пальців. Що він намагався сказати?

Розробив гру азербайджанський журналіст Ровшан Аскеров, гравець інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?", якому тепер вʼїзд до росії заборонений.

Ровшан Аскеров, автор інтелектуальної гри "Україна: відкривай і підтримуй":

Ми проводили кілька таких благодійних ігор в Баку, найперша була присвячена саме Україні. Відтоді створили команду, вона називається "Азовсталь", і ця команда зараз грає і нагадує про те, що до війни не можна звикати, і ми будемо продовжувати проводити ігри на користь України.

Виграла під час Брюссельського турніру команда з двох бельгійців та шести українців, серед яких представники бізнесу та журналісти. Решта ж гравців запевнили - задоволені веселим і пізнавальним вечором.

Пітер-Ян Клейвег, посол Нідерландів в Бельгії:

Я дізнався чимало про вашу історію науки, ваш Дар Святого Духа, і про почуття гумору людей, які організували цю гру.

Делфін Прунг, посол Нідерландів в ЄС з політично-безпекових питань:

Але також я дізналася, що для відбудови України залишається ще чимало роботи - і саме тому ми тут, щоб підтримати Україну та її хоробрий народ. Слава Україна!

Підтримати нашу державу учасники гри змогли донатами через фонд United24. Найбільшу пожертву на 50 тисяч євро зробив представник міжнародної бізнес-групи, що займається інженерією безпеки.

Роберто Маззолін, головний стратег з питань оборони, безпеки та технологій "RHEA Group":

Ми розуміємо важливість підтримки України Західною Європою у цій боротьбі проти російської агресії за європейські цінності, і яке це значення має для безпеки західних країн, тож перш за все саме через це ми робимо свій вклад.

Організатори гри - посольство України в Бельгії - кажуть, звітуватимуть донорам за ці кошти, призначені для Гостомеля.

Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:

Це те місто, яке героїчно протистояло цій навалі й не дало можливості їм дійти до Києва. І ми сподіваємося, що якраз найближчим часом ми зможемо досягнути тієї мети, і допомогти з відбудовою хоча б одного з будинків в місті Гостомель.

Переказувати кошти бельгійський бізнес та дипломати в рамках цього благодійного вечора зможуть ще протягом тижня.