Росіяни намагаються посилити наступ у районі Бахмута - ISW [ Редагувати ]
Російська армія посилила свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна проводить там локальні контратаки. Про це пишуть у своєму новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Ватажок "днр" Денис Пушилін заявив 16 травня, що російська війська надсилають підкріплення до Бахмута для стабілізації ситуації. Російський "воєнкор" повідомив, що чотири російські батальйони розгорнули на флангах навколо Бахмута, щоб стримати українські контратаки.
Повідомлення про підкріплення росіян узгоджуються з заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.
Російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) до невстановленого району на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.
Передислокація російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмута є відповіддю на постійне занепокоєння росії щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій "Вагнера" з метою захоплення Бахмута. Це занепокоєння стало більш вираженим в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута, що, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження на тактичних наступальних діях у цьому районі.
Підкріплення, ймовірно, також мають на меті посилити здатність "Вагнера" швидко захопити решту Бахмута і представити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час українського контрнаступу.
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