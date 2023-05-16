Під Бахмутом ЗСУ звільнили 20 квадратних кілометрів - Маляр [ Редагувати ]
Українські захисники впродовж кількох днів звільнили 20 кв. км у передмісті Бахмута, однак російські окупанти просуваються у самому місті. Про це ввечері 16 травня повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів.
Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.
Тривають важкі бої з різним результатом.
Маляр наголошує, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту подій.
"Лізуть в місті дуже агресивно ці п***ри російські. Важкі бої.", повідомляє Telegram-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ.
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