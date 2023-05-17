Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, якого цитує wPolityce.pl.

За його словами, Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити.

У середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29.