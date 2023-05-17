Байден анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден планує провести зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це глава американської держави заявив у ході брифінгу, повідомляє Reuters.
"Скоро чи ні, але ми зустрінемося", - наголосив президент Сполучених Штатів, коментуючи можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном перед від'їздом до Японії на cаміт G7.
При цьому глава американської держави не уточнив, коли саме може відбутися зустріч із лідером КНР.
Варто зауважити, що остання зустріч між лідерами відбулася 14 листопада 2022 року.
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