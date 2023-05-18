У середу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Про це повідомляє Bloomberg.

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.