Країни G7 посилять санкції проти росії, щоб не допустити їх обходу - Шольц [ Редагувати ]
Країни "Великої сімки" (G7) продовжуватимуть чинити санкційний тиск на росію, щоб не допустити обходу обмежень. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після прибуття до Хіросіми для участі у саміті G7.
Шольц висловив упевненість у тому, що країнам G7 вдасться виробити спільну лінію щодо санкцій проти росії.
Головне - далі розвивати санкційний режим таким чином, щоб обійти його було неможливо. Я припускаю, що ми зможемо дуже добре порозумітися з усіх цих питань. Все так добре підготовлено, що я повністю впевнений, що в окремих випадках все також вийде.
Раніше агентство Reuters повідомило, що лідери країн Групи семи на саміті в Японії мають намір оголосити про нові заходи щодо посилення санкцій проти енергетичного сектору рф, припинення обходу антиросійських рестрикцій, а також обмеження експорту.
Йшлося про заходи, спрямовані на запобігання "обходу санкцій за участю третіх країн", щоб завдати збитків енергетичному сектору рф, а також на "обмеження торгівлі, яка підтримує збройні сили рф".
У свою чергу, агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела писало, що країни Групи семи планують домовитися про обмеження експорту природних російських діамантів на саміті G7 у Хіросімі, який відбудеться 19-21 травня.
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