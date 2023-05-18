Країни "Великої сімки" (G7) продовжуватимуть чинити санкційний тиск на росію, щоб не допустити обходу обмежень. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після прибуття до Хіросіми для участі у саміті G7.

Шольц висловив упевненість у тому, що країнам G7 вдасться виробити спільну лінію щодо санкцій проти росії.

Головне - далі розвивати санкційний режим таким чином, щоб обійти його було неможливо. Я припускаю, що ми зможемо дуже добре порозумітися з усіх цих питань. Все так добре підготовлено, що я повністю впевнений, що в окремих випадках все також вийде.

Раніше агентство Reuters повідомило, що лідери країн Групи семи на саміті в Японії мають намір оголосити про нові заходи щодо посилення санкцій проти енергетичного сектору рф, припинення обходу антиросійських рестрикцій, а також обмеження експорту.

Йшлося про заходи, спрямовані на запобігання "обходу санкцій за участю третіх країн", щоб завдати збитків енергетичному сектору рф, а також на "обмеження торгівлі, яка підтримує збройні сили рф".

У свою чергу, агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела писало, що країни Групи семи планують домовитися про обмеження експорту природних російських діамантів на саміті G7 у Хіросімі, який відбудеться 19-21 травня.