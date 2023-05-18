Якщо ж зобовʼязання не будуть виконані, доведеться повертати державі кошти.

Майже 1300 підприємців в Україні цьогоріч отримали гранти на розвиток бінесу від держави за програмою "єРобота". Найбільше людей скористалося програмою у столиці. На другому місці Львівщина - там гранти отримали 179 підприємців.

Проєкт, що триває з 1 липня минулого року, спрямований на розвиток малого бізнесу. З допомогою "єРоботи"уряд планує сворити в Україні 300 тисяч робочих місць. Як працює "єРобота" і чи справді допомагає бізнесу, дізнавалася Вікторія Балицька.

Ярослав та Олеся еваукуювалися із Покровська до Львова у перші дні повномасштабної війни. Півроку жили на заощадження.

Ярослав Духно, підприємець:

Перші місяці свого життя у Львові ми працювали гуманітарному штабі постійно, тобто це було початок 7-ї ранку і закінчуючи 9-ю вечора. Навіть не було коли думати про якісь там проблеми. Ми працювали, щоб допомагати суспільству і допомагати армії.

Коли постало питання, як забезпечувати сімʼю - вирішили відкрити зоомагазин. Мали 10-річний підприємницький досвід, але бракувало грошей. Тож і чоловік, і дружина подали заявки на урядову програму "єРобота". За два місяці сімʼя отримала кошти на розвиток бізнесу.

Ярослав Духно, підприємець:

В сумі ми отримали півмільйона, 500 тисяч, цього нам вистачило на те, щоб відкрити 2 зоомагазина. Ми також придбали комерційну концепцію, ми придбали повністю всі обладнання в магазин. Ми витратились на рекламну продукцію. Вже на сьогоднішній місяць ми можемо впевнено сказати, що наш магазин вийшов на 0. Тобто ми повністю заробляємо на оренду, і на зарплату працівників, і на податки.

Власниця клініки нетрадиційної медицини Наталя торік через війну опинилася на межі банкрутства. Щоб врятувати бізнес, скористалася проектом "єРобота" і отримала 250 тисяч гранту.

Наталя Похмурська, власниця клініки:

Почали шукати приміщення, вони досить дорожче, бо мені треба і пандус, і медичних куча вимог для ліцензії. І знайшли це. Воно дорожче і от я вирішила скористатися для того грантом, бо була можливість часткової компенсації за оренду. І фактично завдяки гранту 55 тисяч пішло на компенсацію за оренду.

Решту, 195 тисяч, підприємиця витратила на обладнання.

Наталя Похмурська, власниця клініки:

Він так ще не дуже окупився, бо це ще в нас нова ланка, але я займаюся рефлексотерапією і мені був дуже потрібний нейроміограф як "до і після".

Цьогоріч проектом "єРобота" скористалося майже 1300 українців. 179 іх них із Львівщини - розповідає керівник обласного центру зайнятості. І це найбільший показник після столиці. Мета проекту - підтримка малого підприємництва та сворення робочих місць.

Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості:

Мають право, я сказав, малі підприємства до п'ятидесяти осіб працівників. Фізичні особи-підприємці, незалежно від виду діяльності. І фізичні особи, які хочуть започаткувати власну справу.

Оформити заявку можна на сайті "Дія". Анкета проста, але потрібно мати чіткий бізнес-план, адже аналізуватиме його спеціальна програма "Ощадбанку".

Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості:

Основні помилки: неправильно заповнений бізнес-план, погана кредитна історія, тобто людина має якісь непогашені позики в банках. Відповідно вона не може претендувати на отримання коштів по цій програмі.

Заявки, які пройшли цифровий відбір, відправляються до обласних центрів зайнятості, де з претендентами на державні кошти проводять співбесіду. За результатами розмови комісія і ухвалює остаточне рішенння. В залежності від суми гранту, підприємці беруть на себе певні зобовʼязання.

Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості:

До 150 тисяч гривень - створення одного робочого місця. До 250 тисяч, це максимальна сума гранту, створення 2 робочих місць. Мінімум 2 робочих місць. Ці особи, які будуть прийняті на роботу фізичними особами підприємцями чи підприємствами мають відпрацювати сукупно протягом 3-річного періоду не менше як 24 місяці. І тоді вважається ця програма виконаною. Погашення гранту, що найважливіше, відбувається за рахунок сплати податків фізичної особою підприємцем або підприємством.

Якщо ж зобовʼязання не будуть виконані, доведеться повертати державі кошти. Із усіх поданих заявок на єРоботу чверть - отримує схвалення. Іноді не з першого разу.