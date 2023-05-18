Одна людина загинула і троє дістали поранень: наслідки ракетного удару по Одещині [ Редагувати ]
Одна людина загинула і троє дістали поранень: такі наслідки ракетного удару, якого рашисти завдали вночі по Одесі. Скільки саме ракет росіяни випустили по місту, та як відпрацювала протиповітряна оборона під час атаки - дивіться у наступному матеріалі.
Напередодні пізно ввечері росіяни атакували Одесу вісьмома ракетами. Випустили шість "Калібрів" та два "Іскандера-К": морського та наземного базування. Усі вони були знищені протиповітряною обороною. Більшість з них сили ППО збили над морем, але дві вдалося знищити лише над промзоною у передмісті Одеси. В результаті уламки ракет впали на будівлі промислових підприємств.
Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:
Дійсно під час повітряної тривоги і роботи протиповітряної оборони цілком імовірна така ситуація, коли ракети - вже збиті ракети, уражені ракети в повітрі - можуть прилітати на землю і завдавати шкоди. Особливість нашого регіону в тому, що дуже часто ракети збиваються саме над морем і такого пошкодження уламками ми не фіксували дуже часто.
Будівлі у промзоні - а це здебільшого складські приміщення - суттєво пошкоджені. Наразі їхні власники розчищають завали і... підраховують збитки. При цьому наголошують: ніяких військових об'єктів поблизу немає взагалі.
Андрій Бєляєв, керівник підприємства:
Немає ані хімічної зброї, ніякої зброї тут немає - тут знаходилась і знаходиться товаро-продовольча група, широка номенклатура бакалії та зерно.
Під час ворожого нападу на цих підприємствах перебували люди - в основному охоронці. На жаль, одна людина загинула - і ще троє чоловіків отримали поранення. У двох із них - незначні травми - і після обстеження медики відправили їх лікуватися амбулаторно, а ось у третього чоловіка - відкритий перелом. Його прооперували, зараз він у лікарні.
Олег Олійник, завідувач приймальним відділенням Одеської обласної клінічної лікарні:
Ті, що пішли амбулаторно - будемо вважати їх легкими. А той, що прооперований - ну, там дійсно потрібно було оперувати і дійсно потрібно було це робити швидко, щоб зберегти ногу людині. Хлопці, молоді люди, всі вони цивільні - це не військові.
Тож в оперативному командуванні "Південь" ще раз наголошують: навіть при успішній роботі протиповітряної оборони - уламки збитих ракет можуть нести загрозу життю людей. Тому під час повітряної тривоги просять дотримуватися усіх правил безпеки і перебувати в укриттях.
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