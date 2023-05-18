росія має заплатити за цю війну: як заморожені активи спрямувати на відбудову України [ Редагувати ]
росія має заплатити за цю війну. І питання навіть не в грошах - їх достатньо. Російські активи заморожують по всьому світу. Але як ці гроші спрямувати на відбудову в Украні?
Розмір і суми репарацій від росіян за шкоду, яких вони завдали - визначатиме міжнародна комісія. З рф їх не узгоджуватимуть - про це йдеться у підписаній у Рейкʼявіку на саміті Ради Європи угоді. До неї долучилися майже півсотні країн. Більше деталей про новостворений реєстр збитків - розкаже Олена Абрамович.
Тридцять вісім президентів та премʼєрів, плюс високопосадовці, які представляють ще 8 країн. Саміт Ради Європи - інституція, яка обʼєднує не лише країни Євросоюзу, а загалом держави європейського континенту, - давно не збирав таку кількість лідерів. Приєдналися до них і учасники Великої Сімки - США, Канада та Японія, які не є членами Ради Європи. Усе заради дого, щоб допомогти Україні притягти до відповідальності росію за завдані її війною збитки.
Марія Пейчинович-Бурич, Генеральний секретар Ради Європи:
Дякую усім за вашу участь. 41 країна уже підписала угоду про Реєстр збитків, ще три мають пройти внутрішні процеси узгодження, але, як на мене, справедливо сказати, що це величезний крок у забезпеченні підзвітності та отримання відчутних результатів цього саміту.
Реєстр збитків, угоду щодо якого підписали не лише понад 40 країн, а і Євросоюз, буде розташований у Гаазі. Проте дані до нього українці заноситимуть онлайн. Електронна база з ідентифікацією заявника, через яку можна буде подати запит на відшкодування збитків, має бути запущена у листопаді-грудні цього року. Долучення такої кількості країн до угоди важливе, бо саме завдяки активам і конфіскованому російському майну і будуть відбуватися відшкодування у майбутньому.
Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України:
Створення реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, є, безперечно, історичним рішенням, яке дозволить нам розпочати процес встановлення справедливості.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Роль Ради Європи також важлива аби покарати за військові злочини російських окупантів і вимагати відповідальності за величезну шкоду, яку росія день у день завдає Україні. Реєстр збитків, який ми хочемо разом запустити тут, у Рейк'явіку, відіграватиме в цьому центральну роль.
Внести дані про отриману шкоду зможуть меншканці України, які втратили рухоме чи нерухоме майно, поранені та ті, хто втратив рідних. І навіть якщо, наприклад, ірпінський міст підірвали украхнські військові аби зупинити наступ росіян - це вважаєтсья шкодою внаслідок російської агресії, за яку має заплатити рф. Погодили, що відшкодовуватимуться лише збитки, нанесені після 24 лютого 2022 року, тобто попередні 8 років війни не враховуються.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Якими будуть розміри компенсацій - це уже вирішуватиме міжнародна комісія. Думку росіян щодо встановлених сум не враховуватимуть. І виплати відбуватимуться вже після завершення війни. Нова російська влада має або погодитися з ними і добровільно поетапно роками платити репарації. Або ж її майно у Європі та світі будуть конфісковувати.
по темі
З міського та обласного бюджетів на це виділили 9 мільйонів гривень. І перші півтора мільйона - вже розподіляють на рахунки.
Міжнародному реєстру збитків, завданих російською агресією - бути. Його мають офіційно запустити на саміті Ради Європи у Рейкʼявіку вже наступного тижня.
Крим потроху готується до деокупації. Останні події на півострові змушують путіністів бігти до росії. Втім, і там - неспокійно через диверсії. Даніїл Снісар продовжить.
Якщо раніше на цю тему писала лише жовта преса, то нині все більше поважних експертів підтверджують таку ймовірність. Особливо після останнього візиту російського президента на тимчасово окуповані території.
Найбільш важливий месседж від Сі Цзіньпіна - КНР домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Однак, можливо це лише через діалог з росією. Що означає факт спілкування лідерів України та Китаю та чи можна тлумачити це як готовність Пекіна стати на бік світла?
До якої межі давити, йти вперед, проводити бойові дії, не погоджуючись на перемовини. А де - зрозуміти, що цілі досягнуті, і можна поговорити про умови перемир'я і репарацій. Чому Штати досі цього не визначили - пояснює генерал Ходжес.