росія має заплатити за цю війну. І питання навіть не в грошах - їх достатньо. Російські активи заморожують по всьому світу. Але як ці гроші спрямувати на відбудову в Украні?

Розмір і суми репарацій від росіян за шкоду, яких вони завдали - визначатиме міжнародна комісія. З рф їх не узгоджуватимуть - про це йдеться у підписаній у Рейкʼявіку на саміті Ради Європи угоді. До неї долучилися майже півсотні країн. Більше деталей про новостворений реєстр збитків - розкаже Олена Абрамович.

Тридцять вісім президентів та премʼєрів, плюс високопосадовці, які представляють ще 8 країн. Саміт Ради Європи - інституція, яка обʼєднує не лише країни Євросоюзу, а загалом держави європейського континенту, - давно не збирав таку кількість лідерів. Приєдналися до них і учасники Великої Сімки - США, Канада та Японія, які не є членами Ради Європи. Усе заради дого, щоб допомогти Україні притягти до відповідальності росію за завдані її війною збитки.

Марія Пейчинович-Бурич, Генеральний секретар Ради Європи:

Дякую усім за вашу участь. 41 країна уже підписала угоду про Реєстр збитків, ще три мають пройти внутрішні процеси узгодження, але, як на мене, справедливо сказати, що це величезний крок у забезпеченні підзвітності та отримання відчутних результатів цього саміту.

Реєстр збитків, угоду щодо якого підписали не лише понад 40 країн, а і Євросоюз, буде розташований у Гаазі. Проте дані до нього українці заноситимуть онлайн. Електронна база з ідентифікацією заявника, через яку можна буде подати запит на відшкодування збитків, має бути запущена у листопаді-грудні цього року. Долучення такої кількості країн до угоди важливе, бо саме завдяки активам і конфіскованому російському майну і будуть відбуватися відшкодування у майбутньому.

Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України:

Створення реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, є, безперечно, історичним рішенням, яке дозволить нам розпочати процес встановлення справедливості.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Роль Ради Європи також важлива аби покарати за військові злочини російських окупантів і вимагати відповідальності за величезну шкоду, яку росія день у день завдає Україні. Реєстр збитків, який ми хочемо разом запустити тут, у Рейк'явіку, відіграватиме в цьому центральну роль.

Внести дані про отриману шкоду зможуть меншканці України, які втратили рухоме чи нерухоме майно, поранені та ті, хто втратив рідних. І навіть якщо, наприклад, ірпінський міст підірвали украхнські військові аби зупинити наступ росіян - це вважаєтсья шкодою внаслідок російської агресії, за яку має заплатити рф. Погодили, що відшкодовуватимуться лише збитки, нанесені після 24 лютого 2022 року, тобто попередні 8 років війни не враховуються.

Олена Абрамович, кореспондентка: