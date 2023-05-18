Після короткої серії пострілів гармату маскують і всі ховаються в укриття.

У Бахмуті тривають важкі бої, росіяни, попри втрати, намагаються вибити наші сили оборони, які закріпилися у південно-західних кварталах міста. Точаться бої на всьому Бахмутському плацдармі, втім, ЗСУ вдається контратакувати і потроху просуватися.

Отже, наші армійці відбили позиції ворога в районі Богданівки-Хромового. Там проходить одна з важливих доріг забезпечення військових. Якби росіяни змогли її перерізати, виникла б загроза всій обороні бахмутського гарнізону. Такої небезпеки зараз немає.

Ще одна маленька, але важлива перемога - відбиті позиції росіян в районі Іванівського, де проходить важлива лінія комунікацій із Часовим Яром. На Бахмутському плацдармі обстріли ворога тривають фактично в режимі нон-стоп. Як працює тут наша арта - бачив Руслан Смєщук.

Прострілюваними дорогами ми їдемо до північних підступах до Бахмута. Їдемо швидко - наскільки це можливо. Один раз навіть снаряд пролітае десь поряд з авто - і летить собі далі.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

От недавно було трошечки…якби газу не дав, вже і не давав би… Міна в тридцяти метрах розірвалася.

Навкруги - знищені села та ковилові степи, а ми доберемось до позицій польових гаубиць. Це, мабуть, найближча до супротивника артилерія. Одразу спускаємось в бліндаж - війна тут активна, артилерія стріляє в умовах постійної контрбатарейної протидії.

Позивний "Малюк", військовослужбовець Збройних сил України:

Після пострілу одразу всі біжать в укриття. Бо може прилетіти ответка. Але зазвичай вони не встигають нас засікти - ми занадто швидко для них працюємо - о прикольно.

Після цього починається очікування координат, по яким треба нанеси удар. Очікування виявляється коротким.

Позиція оживає. Все роблять дуже швидко - швидкість тут - це життя.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Будуть працювати по… по піхоті. Тому використовують снаряди з осколками. наносять таке масоване огневе ураження.

Після короткої серії пострілів гармату маскують і всі ховаються в укриття.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Посиділи в бліндажі, пройшов певний час - і ознак того, що гармату засікли – немає. Тому можна вже вийти з бліндажа, ну і чекати на подальші координати.

Але через декілька хвилин десь поблизу починає вибухати.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от зараз команда в укриття - і бахає щось так добряче….а що це, що це було? Гради, гради - ну от кажуть гради.

Знову очікування в бліндажі. Хлопці розповідають як хто коли опинився на фронті. І показати рідним, що живі і цілі.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Хочеться передати привіт дружині - скоро здивую! І передати Романії - скоро поступати - вдалого вибору! Ну і Перемоги - скоро будемо разом як завжди. А ви за це воюєте, за родину? І за брата - він загинув.

Невдовзі знову надходить команда на вогонь, хлопці починають готувати гармату.

Руслан Смєщук, кореспондент:

І відразу відбій і в укритя - ну така війна - тут динамічна.

Можливо, повʼязане з тим, що в небі помітили російський безпілотник - і тому стріляти небезпечно, адже саме під час пострілу гармата найбільш помітна.

Невдовзі в хаотичному порядку починають прилітати ракети.

Позивний "Гуцул", військовослужбовець Збройних сил України:

- Що це от зараз бабахає? - Шукають нас. Вони по колу, по діаметру там там там, вибірково покидають,постріляють, постріляють в них старший подивіться - все спокійно. В них тактика дурна.

Тобто українські гармаші зазвичай стріляють і маскуються швидже - ніж російська система розвідки їх помічає. А невдовзі знову тиша. Відносна.

І ось снову вже деякий час нічого не вибухає поблизу, і зараз триває таке от очікування, ситуація розслаблена дуже - всі розслаблені. І всі чекають.

У максимально зручних позиціях.

Нікіта, військовослужбовець Збройних сил України:

Я не просто очікую, я ж очікуюсь чогось хорошого. Результату. Пострілів у бік російської федерації. Очікую, що люди, які працюють з бригадою, покажуть це з найкращої сторони.

Невдовзі позиція знову оживає. А нас під звуки близьких прильотів вивозять з позиції.

В таких умовах постійної готовності, постійної напруги, постійної фронтової роботи і постійного змагання зі смертю - бригадні артилеристи наближають перемогу.