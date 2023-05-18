СБУ припинила роботу камер зовнішнього спостереження у Києві, які 24/7 транслювали панораму столиці в Ютюбі. Причина: відео яке потрапило у мережу. На ньому можна розгледіти як наша система ППО нищить ворожі ракети.

Ці кадри спричинили резонанс серед українців і ними скористалися окупанти. Чому так сталося? Тему дослідив Ігор Левенок.

Ігор Левенок, кореспондент:

Так вже склалося, що сучасний світ і його система безпеки тримається на технічних засобах. Всевидяче око, або ж камери відеонагляду. У великому місті їх можна побачити скрізь. Вони фіксують порушення правил дорожного руху, слідкують за скупченнями людей, відстежують злочинців. Та останні події, які трапилися у воюючій Україні, засвідчили такими помічниками може запросто скористатися і наш ворог.

Неабиякий резонанс спричинило відео зі столичних камер спостереження, яке потрапило в мережу на відкриті онлайн сервіси. Відбиття ракетної атаки українською системою ППО 16-го травня. Тисячі українців почали обурюватися. Бо ж не секрет, що росіяни кожен такий фрагмент ретельно аналізують, шукаючи, де розташовані наші засоби протиповітряної оборони.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Якщо ворог бачить навіть в реальному режимі часі як спрацювала їхня ракета, куди вона влучає, які результати цього влучання, де знаходяться засоби протиповітряної оборони наші, то безумовно, що ця інформація буде використовуватися. Місце знаходження - це взагалі одна з найцінніших інформацій для ворога.

Ці відео підхопили російські пропагандистські пабліки. До того ж, серед українців знайшлися ще й так звані блогери, котрі допомогли супротивнику - зафільмували, як сили оборони збивають балістичні ракети. За справу взялася СБУ.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Серед іншого фігуранти зафіксували ураження російських крилатих і балістичних ракет, тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. Крім того, кібер фахівці заблокували роботу онлайн камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, камери перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур.

За оприлюднення секретної інформації шістьом блогерам світить до восьми років увʼязнення. Утім, що робити із тисячами камер відеонагляду? Виявляється, відео з таких засобів спостереження може бути легкодоступним для ворога.

Сергій Денисенко, експерт з питань кібербезпеки, виконавчий директор лабораторії комп'ютерної криміналістики "Cyberlab":

Багато наших організацій, підприємств, бізнесу встановлюють в себе на обʼєктах системи відеонагляду і при встановленні вони не змінюють ніяких налаштувань Тобто взяли, купили в магазині і поставили відеореєстратор, підʼєднали до мережі, через свій мобільний телефон переглядають що відбувається і ніби все чудово. Але стандартні заводські налаштування дуже просто обійти і отримати доступ до цих камер. Таким чином було багато інцидентів, коли російські хакери, які працюють на фсб, отримують доступ до таких камер і до камер, які знаходяться в критичних місцях. А це автовокзали, залізничні вокзали, мости і отримують інформацію про пересування наших військ, техніки і таке інше...

Більшість камер встановлювали у мирний час з міркувань безпеки. Та в Україні вже понад рік діє воєнний стан, він дозволяє силовикам блокувати і обмежувати роботу засобів відеонагляду.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Зараз приймаються відповідні рішення військовими адміністраціями, Служба безпеки України вже теж підключилася до цих процесів, щоб мінімізувати витік цієї інформації. Зрозуміло, що нам не вдасться повністю перекрити цей контент, який ллється безперевно з різних джерел. Бо діти навіть можуть знімати телефоном і викладати. Тут вже треба проводити роботу серед населення і закликати людей бути більш свідомими...

Саме свідомі та небайдужі українці можуть перешкоджати шпигунам ворога. Фахівці з кібербезпеки закликають жителів українських міст звертати увагу на те, в яких місцях розташовані камери відеонагляду. І повідомляти правоохоронців.

Сергій Денисенко, експерт з питань кібербезпеки, виконавчий директор лабораторії комп'ютерної криміналістики "Cyberlab":

По-перше, куди вони направлені, якщо вони направлені на проїжджу частину, на подвірʼя і так далі, це одна річ. Аколи ці камери направлені просто вдалечінь, то перше питання: для чого це робити і що люди цим фіксують? Хто це зробив, визначити дуже просто. Правоохоронці пишуть листа на адресу ютуба, отримують ІР адресу відеохостингу і таким чином можна вирахувати особу, яка вчиняє ці дії. Це можуть бути спеціально налаштовані камери, які встановлювали диверсанти або колаборанти, для того, щоб передавати цю інформацію за допомогою відеохостингів до загалу російського...

Отже, будьмо пильними, бо нині від цього залежить безпека всіх і кожного.