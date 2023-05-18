На перший погляд здається, що місто порожнє.

У прифронтовому Гуляйполі запорізькі рятувальники вбрали у вишиванку скульптуру Нестора Махна. Кажуть, так хотіли наголосити, що Гуляйпільщина - сильна та нескорена. Більше про те, як минув цей день та як живуть у райцентрі - дивіться далі.

День вишиванки у нескореному Гуляйполі пройшов під обстрілами, але із національними кольорами та такими дорогими нині кожному українцю символами. До свята запорізькі рятувальники не тільки самі вбралися у вишивані сорочки, а й підготували дещо особливе.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :

На честь Дня вишиванки запорізькі рятувальники приїхали до незламного Гуляйполя і до пам'ятника Нестору Махно, який також був незламним українцем. І прикрасили пам'ятник Нестора Махна вишиванкою.

Вишиванку зробили власноруч та прикрасили її символікою ДСНС. Кажуть, так хотіли підтримати своїх колег та людей, котрі залишаються у місті. Гуляйполе вже понад рік мужньо витримує постійні ворожі удари. І коли почнеться новий обстріл передбачити неможливо. Швидко переміщатися у безпечне місце цього разу довелося і нам.

Ворог б'є по будинках, школах та магазинах. Розбиті будівлі тут на кожному кроці. Напередодні під час обстрілу загинула місцева жителька, яка поверталась додому із гуманітаркою.

Віталій Хоменко, заступник начальника Пологівського районного управління ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :

Зараз місто обстрілюється всіми видами озброєння починають з міномету закінчують КАБами також РСЗВ, іноді ствольна артилеря прилітає. Останнім часом вони дуже часто почали обстрілюати з авіації КАБ керовані авіаційні бомби, на жаль, дуже великі руйнування оціх КАБів.

На перший погляд здається, що місто порожнє. Втім попри постійну небезпеку та повну відсутність комунікацій, виїхали із Гуляйполя не всі жителі. Від обстрілів жителі ховаються у підвалах та своїх напівзруйнованих домівках.

Клавдія, жителька Гуляйполя:

Ховаюсь до себе в квартирі. У мене алергія, ви чувствуєтє, як я говорю, я просто в підвалі не можу бути. Начінают з 5 утра, іногда даже нема 5 і оце серед полної тішини начінают стрілять. Оце страшно.

Підтримують місцевих рятувальники. Привозять воду та хліб, корми для тварин. Свою порцію обіду отримав і цей чорнявий пухнастик. Його власник Олександр каже, кіт завжди попереджає родину про небезпеку.

Олександр, житель Гуляйполя:

Знає коли "Гради" стріляють. - А що він робить? - Ховається. Іде до дверей, щоб його забирали з квартири. Коли обстріл, на підвал біжимо з котом.

У кожного із тих, хто залишається в місті, є на це своя причина. Люди кажуть, за останній рік, багато до чого вже призвичаїлись. Із водою допомагають рятувальники, їжу готують на газових балонах. А ще намагаються постійно підтримувати один одного.