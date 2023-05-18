Автомобіль працюватиме і на передовій, адже обладнаний для стабілізації поранених.

Швидка психологічна допомога. Село Гора, на Київщині, отримало новий реанімабіль. Який не лише використувують для порятунку життя поранених бійців, транспортування хворих, але і для швидкої психологічної підтримки.

Це вже не перший автомобіль, який передають Україні бельгійські партнери. Усі подробиці розповість Олена Логінова.

Це новий реанімабіль європейського зразка. Його отримала Гірська громада на Київщині.

Роман Дмитрів, голова Гірської сільської ради:

На Бориспільщини є медичні заклади, які виконують функцію реабілітації наших військових, тому даний автомобіль буде здійснювати виїзди в ті громади, в ті сім'ї і родини, які будуть потребувати психологічної підтримки.

Головне призначення реанімобіля - психологічна допомога військовим та їхнім сімʼям, а також реабілітація, перевезення поранених бійців, транспортування хворих. У кареті швидкої психологічної допомоги працюватиме спеціальна бригада - психіатр та двоє психологів. Богдан Губа - фахівець, який працює, зокрема, і в зонах бойових дій.

Богдан Губа, керівник психологічних груп, які співпрацюють із ЗСУ:

Доводилось на різному транспорті пересуватися - такі швидкі, коли спільно є і психолог, і психіатр, це дуже допомагає на даний момент військовим, які там знаходяться, тому що синдром як скляних очей у багатьох. Ще ми розуміємо, що на війну йде часто батько-син. Забрали батька - іде син, втрати - це такі речі, з якими ми зіштовхуємось

Автомобіль працюватиме і на передовій, адже обладнаний для стабілізації поранених.

- Цей автомобіль оснащений повністю усім для того, щоб стабілізувати пацієнта. З найголовнішого тут знаходиться - це дефібрилятор, це монітор пацієнта, тобто якщо в нас є поранений, його підключити до цього монітору і ми будемо бачити повністю всі його вітальні функції, в якому він стані, також знаходиться відсмоктувач.

Україна отримала вже понад півсотні таких авто з початку війни завдяки зусиллям волонтерів одного з українських благодійнийх фондів та бельгійської неурядової організації.

Олександр Яцина, керівник Благодійного Фонду: