У Білому домі зробили нову заяву з приводу пошкодженого російською ракетою американського ЗРК Patriot у Києві.

Про це під час прес-конференції заявила представник Міноборони США Сабріна Сінгх.

За словами представника Пентагону, зенітно-ракетний комплекс Patriot вдалося відремонтувати - зараз він у повністю робочому стані.

"Одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована, повністю відновлена та працює", - заявила Сінгх, відповідаючи на питання про пошкодження в Україні американського ЗРК.