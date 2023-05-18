В Пентагоні зробили офіційну заяву про пошкодження ЗРК Patriot [ Редагувати ]
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У Білому домі зробили нову заяву з приводу пошкодженого російською ракетою американського ЗРК Patriot у Києві.
Про це під час прес-конференції заявила представник Міноборони США Сабріна Сінгх.
За словами представника Пентагону, зенітно-ракетний комплекс Patriot вдалося відремонтувати - зараз він у повністю робочому стані.
"Одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована, повністю відновлена та працює", - заявила Сінгх, відповідаючи на питання про пошкодження в Україні американського ЗРК.
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