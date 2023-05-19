Постачання Україні зброї запобігає конфлікту, а не загострює його - США в ООН [ Редагувати ]
Військова допомога від союзників не сприяє ескалації війни з росією, а навпаки - дає Україні можливість протистояти ворожій агресії.
Про це заявив заступник постійного представника США посол Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН.
"Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення РФ до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України", - заявив він.
Вуд наголосив, що якби рф дійсно хотіла деескалації, то вже б вивела війська та припинила вторгнення.
"Натомість Росія лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими через її агресію", - додав він.
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