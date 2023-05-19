Міністр оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Проте звільнення територій дається нелегко, а окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії - це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування українським військовим дається нелегко, оскільки окупанти зосередили велику кількість своїх сил.

Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр - це як 10 км просування в інших умовах.

За її словами, окупаційні війська намагаються повернути втрачені кілометри. Проте українські захисники відбивають атаки ворога. У самому Бахмуті тривають бої у південно-західній частині.