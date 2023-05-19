Можливість проведення обміну полоненими між Україною та росією за формулою "всіх на всіх" значно збільшилась. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У Координаційному штабі пройшла зустріч з родинами військовослужбовців 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Під час неї, зокрема, обговорили можливість обміну "всіх на всіх".

Секретар Робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу Богдан Охріменко сказав:

Сьогодні він більш реальний, ніж, наприклад, три місяці тому. Це залежить і від успіхів контрнаступу та поповнення нашого обмінного фонду.

Окрім того, рідні помітили, що збільшилася кількість підтверджень полону росією через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Представник штабу зауважив, що теперішній МКЧХ значно ефективніший, ніж на початку повномасштабного вторгнення, його роль дуже важлива.