"росія є слабкою і її агресія походить не від сили" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія є слабкою і її агресія походить не від сили, а в усвідомленні, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має у руках більше зброї.
Про це він сказав на саміті Ліги арабських держав.
росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав - ред.).
Своєю чергою глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України.
І хай наша з вами сила буде скоординованою заради спокою і блага людей всіх націй.
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