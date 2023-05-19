Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія є слабкою і її агресія походить не від сили, а в усвідомленні, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має у руках більше зброї.

Про це він сказав на саміті Ліги арабських держав.

росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав - ред.).

Своєю чергою глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України.