Залужний розповів про збиття російських "Кинжалів" за допомогою Patriot [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це пише Залужний в Telegram.
Під час розмови військові обговорили обстановку на основних напрямках фронту в Україні.
Окрім цього Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал".
"Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", - пише Залужний.
За його словами, було обговорено необхідность постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів для українських військових.
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