Увечері 19 травня в тимчасово окупованому Маріупольському районі, де окупанти почали зводити укріплення та вогневі точки, очікуючи контрнаступу ЗСУ, пролунали декілька потужних вибухів.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

За попередньою інформацією, влучили в місце розташування особистого складу окупантів на території місцевого аеропорту.

"Чекаємо на гарні новини", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про вибухи та дим біля аеропорту підтвердив й радник міського голови Петро Андрющенко.

Андрющенко також повідомив, що окупанти намагалися відбитися ППО, але вона не допомогла.

У свою чергу місцеві партизани показали, де саме сталася "бавовна", наголосивши, що окупантів у тому місці було багато.