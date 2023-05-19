У Маріуполі лунають потужні вибухи: подробиці та відео [ Редагувати ]
Увечері 19 травня в тимчасово окупованому Маріупольському районі, де окупанти почали зводити укріплення та вогневі точки, очікуючи контрнаступу ЗСУ, пролунали декілька потужних вибухів.
Про це інформує Маріупольська міська рада.
За попередньою інформацією, влучили в місце розташування особистого складу окупантів на території місцевого аеропорту.
"Чекаємо на гарні новини", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про вибухи та дим біля аеропорту підтвердив й радник міського голови Петро Андрющенко.
Андрющенко також повідомив, що окупанти намагалися відбитися ППО, але вона не допомогла.
У свою чергу місцеві партизани показали, де саме сталася "бавовна", наголосивши, що окупантів у тому місці було багато.
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