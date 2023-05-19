Україна матиме багато роботи після перемоги у війні з росією. Зокрема, вона стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. (Етап - ред.) фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу", - зазначив начальник ГУР.

За словами Буданова, день перемоги буде, але потім у країні розпочнеться складна робота. Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

"Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато", - додав Буданов.