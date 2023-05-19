"На перемозі це все не зупиниться": Буданов про завершення війни з росією [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна матиме багато роботи після перемоги у війні з росією. Зокрема, вона стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
"На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. (Етап - ред.) фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу", - зазначив начальник ГУР.
За словами Буданова, день перемоги буде, але потім у країні розпочнеться складна робота. Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.
"Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато", - додав Буданов.
по темі
У середу, 17 травня, у Донецькій області продовжують точитися запеклі бої
Народний депутат і колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко допомагав українській розвідці комунікувати з владою Білорусі та олександром лукашенком. Про це заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов
ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста
опри те, що ворог за допомогою радіоелектронних систем глушить зв'язок дронів із супутником, хлопці знаходять варіанти підіймати електронних птахів у небо. Як аеророзвідники працюють у Вугледарі - бачили колеги із Військового телебачення.
Керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі