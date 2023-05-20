Саміт G7 надважливий для України. Це - потужний візит, адже там одразу 4 європейських країни, які мали б розставити акценти щодо підтримки України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Це потужний візит. Одразу 4 європейських країни, які мали б розставити акценти щодо підтримки України. Також виступ перший суб'єктної України на лігі арабських країн, що дуже важливо з урахуванням того, скільки зусиль росія докладає для праці на такаих ринках як Латинська Америка, Африка і взагалі глобальний південь в цілому. І сьогодні ми маємо потужні зустрічі в рамках G7. І, до речі, сьогодні формат G7 набагато розширений, туди долучились такі країни як Індія наприклад. Вона важливо, яку позицію Індія займає у розрізі війни в Україні", - зазначив Подоляк.

Він додав: "І от ми маємо зустрічі президента, які фіксують три речі. Перше - підвищена суб'єктність України. На сьогоднішній день Україна дійсно формує порядок денний. Друга складова - підвищена суб'єктність лідера, очільника України - пана Зеленського, який безпосередньо особисто може абсолютно точно і жорстко просувати позицію України як щодо того, як треба оцінювати війну. Третя складова - ми маємо вже низку резолюцій, публічних заяв щодо того, що війна має закінчитись виключно за вивід російських військ і на умовах України і формули миру, яка запропонована Україною".