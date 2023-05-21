Військово-лікарська комісія: які документи необхідні для проходження [ Редагувати ]
Для того, аби українцю пройти військово-лікарську комісію необхідно підготувати перелік документів. У Міноборони опублікували повний список.
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